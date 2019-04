Enzo Leijnse soleert naar winst in Omloop van Noordwest Overijssel

Arne Peters tweede in Veenkolo­niën

20:18 Arne Peters heeft het Merida-Adelaar Team een podiumplaats bezorgd in de Omloop van de Veenkolonien. In Veendam eindigde de renner uit Beekbergen als tweede in de sprint van een kopgroep van elf. Daar was hij eigenlijk best content mee. Al sloot de latere winnaar Jos Koop pas in de straten van Veendam aan om Peters te verschalken.