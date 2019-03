Er is geld genoeg, maar toch dreigt het tophandbal in Dalfsen te verdwijnen. Hoe kan dat?

PAARDENSPORT Geerink grijpt opnieuw in de prijzen in Krakau

1 maart Sander Geerink was door de winst in de eerste kwalificatiewedstrijd al verzekerd van een plaats in de Grote Prijs, maar dat betekende niet dat de springruiter het vrijdag rustig aan deed in Krakau. De ruiter uit Gelselaar reed met de pas 9-jarige Grenoble DN naar de vijfde plaats in de hoofdproef, en pakte zowel punten voor de wereldranglijst als bijna 1600 euro.