Eredivisiehandbal blijft behouden voor Dalfsen

Van der Breggen in Cape Epic: Afzien, genieten, winnen en nu herstellen

16:02 Deze week is het herstellen geblazen voor Anna van der Breggen. De Zwolse geniet ook nog flink na van de achtdaagse mountainbikewedstrijd Cape Epic in Zuid-Afrika, die ze met haar Deense teamgenote Annika Langvad op haar naam schreef. ,,Het was afzien, heel erg afzien, maar zo tof om dit te mogen doen.”