Eredivisiewaardig Alterno kraakt ook Krekkers en neemt kop in de topdivisie over

Vader en zoon Poppe even herenigd bij Wijthemer­plas­loop, en dan vliegt zoon Luca snel terug naar Amerika

Poppe en Poppe, vader René en zoon Luca, hebben uiteraard gevoetbald bij Wijthmen, iets verderop in de straat. Maar het zijn toch vooral duursporters die heel wat in hun mars hebben. Voor een triatlon of een halve marathon draaien zij hun hand niet om. Dit weekeinde is de Wijthemerplasloop.

10 januari