Erelijst Van der Breggen nagenoeg compleet

Van der Breggen nam in Oostenrijk afstand van de reeks tweede plaatsen van de laatste maanden. Dat was haar woensdag nog overkomen, bij het WK tijdrijden. Bij het WK op de weg werd Van der Breggen alleen in 2015 op het podium geroepen, in Richmond won ze zilver.

Die lacune werd zaterdag alsnog gevuld. In het Nederlandse ploegenspel was Van der Breggen na Van Vleuten de tweede favoriete, die de aanval moest kiezen. De afstand naar de streep was enorm - 40 kilometer - maar door de ontsnapping van Amanada Spratt zat er niets anders op. ,,Het was vroeg, maar we hadden geen keus. Ik had nooit verwacht dat ik op deze manier zou winnen'', zei Van der Breggen, tussen streep en erepodium. Op weg naar de markante regenboogtrui, die volgend jaar constant om haar schouders te zien zal zijn.