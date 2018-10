Estafette nieuwe hit Athlos cross

Unieke actie waterpolo keeper ZEW

Tijdens de Veluwse waterpoloderby tussen Triton Putten en ZEW Ermelo waren de aanwezigen zaterdagavond getuige van een opmerkelijk moment. Met nog één seconde in het tweede kwart op de klok pakte ZEW doelman Peter Haverlag de bal en wierp deze in één flitsende beweging in het doel van tegenstander. Een beduusde David Kras, keeper van Triton, kon niets anders doen dan de bal uit het net vissen.