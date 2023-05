Europa Cup inline-skating valt deels in het water gevallen, maar Heerdese Nijenhuis tankt vertrouwen in thuiswedstrijd

,,Al die trainingen die ik in Colombia met de sprintgroep daar heb gedaan, die had ik in Nederland nooit kunnen doen. Ik merk dat ik conditioneel veel sterker ben, dus dat ik ook in de kwalificatie al veel beter rijd. In het verleden had ik nog weleens moeite om mij te kwalificeren als er geen snelle mannen bij mij in de baan zaten. Nu ben ik wel in staat om moeiteloos de tijden te rijden die nodig zijn”, vergeleek Nijenhuis de situatie voor en na zijn trainingskamp.