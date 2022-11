Eventingruiter Wilken voldoet met vijfde plek in Italië direct aan EK-eis, dankzij mogelijke opvolger ‘Burry’

Niet alleen reed eventingruiter Jordy Wilken met zijn Wilbert in het Italiaanse Montelibretti naar een uitstekende vijfde plaats in het internationale viersterrentoernooi, ook voldeed hij direct aan de EK-eis.

De Apeldoornse eventingruiter, die tegenwoordig in Lemelerveld woont, ging als vijfde de laatste dag in. Dat dankte hij aan een goede dressuurscore (67,2 procent), en een foutloze cross-country. Daarmee was het toernooi voor een groot deel al geslaagd, want ervaring op hoog internationaal niveau heeft de dertienjarige ruin nog amper.

In het afsluitende springparcours maakte de combinatie twee springfouten, met een vijfde plek tot gevolg. In het springen valt volgens Wilken ook nog het meest te verbeteren. ,,Wilbert krijgt nu eerst wat rust en daarna gaan we wat internationale springconcoursen af om het springen te verbeteren. In tegenstelling tot mijn toppaard Burry Spirit houdt hij zijn hoofd er in de dressuur goed bij.”

Opvolger

Het lijkt er zodoende ook op dat Wilken voor zijn beste, maar inmiddels op leeftijd zijnde toppaard Burry Spirit, (16) een potentiële opvolger op stal heeft. Afgelopen zomer maakte Wilken met ‘Burry’ zijn WK-debuut, maar door zijn leeftijd is het afwachten hoeveel toernooien de schimmel nog aankan. ,,Dat moet blijken komend seizoen. Ik had wel gehoopt dat Wilbert hem op kon volgen, maar je weet het nooit. Dat we voldoen aan de eisen voor het EK is heel mooi, want dan hoef ik voor het EK minder te pushen. Of we ook daadwerkelijk naar het EK gaan is uiteindelijk aan de bondscoach.”