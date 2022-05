Exodus hockeysters HC Zwolle is zeker, overgangsklasse nog allerminst

Het is het lot van Hockeyclub Zwolle, dat qua grootte zou kunnen concurreren met de hoogst spelende verenigingen in het westen van het land maar jaar in jaar uit haar beste speelsters ziet vertrekken. Waar die naar toe gaan? Voornamelijk naar steden waar een universiteit is en zij (verder) kunnen studeren. De één gaat al op haar achttiende, een ander op haar 22ste, maar vroeg of laat gaan ze vrijwel allemaal.