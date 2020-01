Famke Minnee uit Harderwijk strijdt voor het eerst met de grote namen: ‘Gaaf, rijden voor een vol Thialf’

De pas 18-jarige Harderwijkse hoorde vorige week zaterdag dat ze als twintigste geplaatst is. ,,Het zou er om spannen of ik eerste of tweede reserve zou zijn, maar ik was direct geplaatst. Het is echt gaaf dat ik daadwerkelijk mag rijden voor een vol Thialf tegen alle profdames. Dat er kaartjes worden verkocht voor je wedstrijd maak je ook nooit mee. Je komt daar niet zomaar te staan en wie weet haal ik dat nooit meer. Het is een mooie nieuwe ervaring.''