Favoriet Frank Hosmar uit Haarle grijpt de winst op Jumping Amsterdam

paardensportFrank Hosmar greep zoals verwacht de winst in de derde etappe van de para-dressuur trophy tijdens Jumping Amsterdam. De para-dressuurruiter uit Haarle kwam vrijdagochtend in de RAI met zijn 15-jarige Alphaville in de kür op muziek tot 77.667 procent, en deed wat er van hem verwacht werd.

Het was de eerste kür sinds het EK in Rotterdam, waar de combinatie afgelopen zomer maximaal scoorde met driemaal goud. Ondanks een aantal schoonheidsfouten was Hosmar dik tevreden. ,,Je probeert het één en ander uit tijdens zo’n proef, dus de kans is vrij groot dat er dan iets misgaat. De score maakte me dan ook helemaal niet uit, ik ben heel blij met hoe het ging.”

Meer tijd voor gezin

De combinatie staat voor hun laatste halfjaar in de piste. De kans dat de 51-jarige Hosmar er na de Paralympische Spelen in Tokio mee stopt is levensgroot, hoewel hij in zijn tweede paard Guetta een vervanger voor Alphaville klaar heeft staan. De ruiter wil meer tijd besteden aan zijn gezin.

De ruiter greep tot nu toe met Alphaville onder meer zes gouden EK-plakken en een gouden teamplak op het afgelopen WK in 2018. Paralympisch goud moet in Tokio de nog ontbrekende kroon op het werk zetten. De combinatie is, mits het in de komende maanden vormbehoud toont, vrijwel zeker van de Spelen.