Femke Beuling debuteert in Vuelta als wielerprofessional: ‘De sprint is mijn kracht’

Schaatsers die fietsen zijn van alle tijden. Voor Beuling (23), wereldkampioene schaatsen bij de junioren op de 500 meter, was wielrennen altijd een wezenlijk deel van de trainingen voor de winter. Toen ze vorig jaar vanwege een zwabbervoet moest stoppen met schaatsen lag de stap naar de fiets voor de hand. ,,Ik ging echt voor wedstrijden trainen en had er plezier in. Ik voelde ook constant vooruitgang. Toen ik had besloten om te stoppen met schaatsen, was de overstap niet moeilijk. De sprint is mijn kracht, het is alleen de vraag of dat na een koers van 100 kilometer of meer nog steeds lukt.’’ Omdat ze voor de opleiding tot arts het bachelor had binnengehaald was er ook gelegenheid om de aandacht naar het fietsen te verleggen.