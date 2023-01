Finale Basketball Cup lonkt voor Landstede Hammers na overwinning bij Feyenoord

volleybal VC Zwolle Topvolley­bal laat dure punten liggen in Apeldoorn

VC Zwolle Topvolleybal heeft in Apeldoorn de derde nederlaag op rij moeten incasseren. Tegen Dynamo kon de ploeg van coach Eric Meijer in geen enkele set echt een vuist maken: 3-0 (25-19, 25-21 en 25-17). ,,Het was een complete offday van onze kant. En dat, wanneer je de cijfers bekijkt, zij ook echt een dramatische wedstrijd speelden”, baalde Meijer.

