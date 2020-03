Financiële strop dreigt voor clubs: ‘We zijn goed in derde helft, maar die spelen we niet’

corona Kwiek tekent protest aan tegen beslissing bond, Raalter handbal­sters willen naar eredivisie

25 maart ,,Het is een drama, dit kan niet waar zijn.” Michel Rabelink, voorzitter van Kwiek, nam dinsdagavond verbolgen kennis van het besluit van het NHV. De handbalbond liet in een schrijven weten dat vanwege het coronavirus het seizoen 2019/2020 per direct is beëindigd en er geen kampioenen of promovendi benoemd worden.