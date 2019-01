Frank Beemer en Susan Visscher winnen vijfde rit Veluwse MTB competitie in Harderwijk

MSC veel te sterk voor Noordsche­schut in finale Protos Weering zaalvoet­bal­toer­nooi

20:28 MSC heeft voor de tweede maal in haar historie het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi gewonnen. Uit 100 deelnemende eerste elftallen uit Noord- en Oost-Nederland toonde de Meppelers zich duidelijk de sterkste op de finaledag in sporthal Angelslo. In de finale verpletterde MSC zaterdag eerste klasser Noordscheschut. Jim Veltmaat was met drie doelpunten de grote man.