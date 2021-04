Friso Buiter (19) keert na drie jaar Reflex Kampen terug bij VVH in Harderwijk

Volleybal Dynamo herpakt zich en dwingt beslissend duel om de landstitel af

24 april Net op tijd heeft Draisma Dynamo het goede gevoel terug gevonden. Na nederlagen tegen Lycurgus in de bekerfinale en de eerste wedstrijd om de landstitel, lukte het de ploeg in Groningen wel om te winnen. De scherp en agressief spelende Apeldoorners boekten een 3-1 zege. Morgen valt de beslissing in de best-of-three in de eigen Omnisporthal.