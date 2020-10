Frits Biesterbos is benieuwd naar concurrentie tijdens WK MTB

Handbal Edwin Kippers helpt Achilles uit de brand

3 oktober Edwin Kippers is voorlopig de interim-coach van de handballers van Achilles. Opmerkelijk, omdat Kippers in het dagelijks leven in dienst is bij de handbalbond als assistent-bondscoach van het Nederlands mannenteam. Hij vervangt Miro Stare, die deze zomer werd getroffen door een hersenbloeding en naar alle waarschijnlijkheid niet terugkeert.