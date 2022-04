Frits van Gestel stelt pensioen uit: tóch finale met Dynamo

korfbal Korfbal­lers KVZ keren met overmacht terug in eerste klasse: ‘Eindelijk, hier horen we thuis’

Na een aantal teleurstellende seizoenen kan KVZ eindelijk weer omhoogkijken. In de play-offs voor promotie naar de eerste klasse had het Zutphense korfbalbolwerk weinig te duchten van tegenstander HKC uit Hengelo. Na de thuisoverwinning was de 10-22 zege in Enschede meer dan voldoende om de felbegeerde promotie binnen te slepen. „Dit is zo belangrijk voor ons. Wij horen niet thuis in de tweede klasse.”

17 april