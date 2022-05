Futsal AGOVV toch naar play-offs: Coach Serkan Kav ziet volop groeimogelijkheden

AGOVV Futsal bedrijft eredivisiezaalvoetbal met beduidend bescheidenere middelen dan topteams als Hovocubo of FC Eindhoven. ,,Dan praat je al gauw over een ton verschil, als het al niet meer is. Maar het gaat niet alleen om het geld. De spelers die wij nu hebben, hebben hart voor het zaalvoetbal. Je moet niet naar ons toe komen om geld te vangen. Je moet het leuk vinden. Daar begint alles mee. Hoger zaalvoetballen dan in de eredivisie, kan in Nederland niet”, stelt Kav.