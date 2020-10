Fysieke aanslag en corona brengen zijspancrosser Daniël Willemsen op kruispunt in carrière

MTB Teleurstel­lend WK voor Terpstra en Biesterbos

11 oktober Het WK mountainbike in het Oostenrijkse Leogang is geëindigd in een deceptie voor de Apeldoornse deelnemers Anne Terpstra en Frits Biesterbos. Bij de vrouwen won de Française Pauline Ferrand-Prévot voor de derde keer het goud. Terpstra stapte vroegtijdig uit.