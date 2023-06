Geëmotioneerde Reinderink maakt aankondiging waar met nationale beloftentitel

wielrennenHij riep volgens hemzelf al de gehele week dat hij ging winnen, en Ruurloër Pepijn Reinderink (21) maakte die woorden zondag in Sittard volledig waar. Hij kwam na 130 kilometer zelfs solo over de streep.

,,Ik riep al de hele week dat ik zou gaan winnen, en vandaag was ik denk ik ook echt sterkste”, zei hij vlak na de race in een interview bij cyclingonline.nl. ,,De vorm vanuit de Giro heb ik mee kunnen nemen. Het was nog maar de vraag of ik goed hersteld zou zijn. Uiteindelijk heb ik toch besloten om te starten, en ik ben blij dat ik dat gedaan heb”, grapte hij.

Reinderink reed onlangs de Italiaanse beloftenkoers Giro Next Gen. In de openingstijdrit werd hij vijfde, uiteindelijk finishte hij als 31ste in het algemeen klassement.

Reinderink was erg emotioneel, en dat was niet zonder reden. Op zaterdag was hij bij de uitvaart van de broer van zijn opa. Als wijze van eerbetoon hield hij toen hij over de finish kwam ook het nummer 14 omhoog, ogenschijnlijk zijn rugnummer en naar eigen zeggen Reinderinks gelukgetal. ,,Het was een heel lieve man. Die is plots ziek geworden en dat is heel snel gegaan. Ik wilde het voor hem doen.”

Na twee jaar bij de opleidingsploeg van DSM te hebben gereden tekende Reinderink voor een jaar bij de opleidingsploeg van het Belgische Soudal-Quick-Step, de ploeg waar hij naar eigen zeggen ‘al zijn hele leven fan van is’. Hij had dus wel degelijk wat te bewijzen. ,,Ik hoop dat dit een bevestiging is dat ik op het goede pad ben.”

Ruurlo heeft nóg een kampioen

Puck Langenbarg uit Ruurlo greep op haar beurt de titel bij de junioren. Bij de nieuwelingen moest Esmee Blok uit Olst genoegen nemen met zilver. Tijn Veldkamp uit Lemelerveld werd bij de nieuwelingen derde.