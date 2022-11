Geen crisis, maar de volleyballers van Dynamo verliezen wel voor de tweede keer op rij

eredivisie volleybal Tegenslag voor volleybal­sters van Dynamo die het even zonder aanvoer­ster Van Cooten moeten doen

De vrouwen van Dynamo liepen in de zesde speelronde in Utrecht tegen de tweede nederlaag van het seizoen aan. VV. Utrecht was zaterdagavond met 3-0 veel te sterk voor de ploeg van trainer Arjen Schimmel, zoals ook uit de setstanden 25-12, 25-20 en 25-10 valt af te lezen.

12:38