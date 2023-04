Geen finales voor Schotman bij European Cup in Zolder: ‘Bij de start al met 1-0 achter’

Een flink aantal valpartijen dit en vorig seizoen, en een daarbij opgelopen gekwetste schouder, zorgden voor voorzichtigheid. Die oplettendheid bleek funest. Op zaterdag werd Schotman geëlimineerd in de kwartfinale, en dag later kwam hij weliswaar een rondje verder (halve finale), maar de vroegtijdige uitschakeling betekende opnieuw dat de voormalig Nederlands kampioen de strijd op de medailles miste. ,,Op de eerste dag zaterdag met name reed ik te passief rond. Zoiets sluipt er beetje bij beetje in als je zo vaak gevallen bent als ik, dan ben je vooral bezig met valpartijen te ontwijken.”

De tweede dag kwam hij wel beter voor de dag. ,,Mijn coach zei tegen me dat ik wel goed genoeg ben, maar als ik maar voortdurend tegen mezelf bleef zeggen dat ik niet goed genoeg was, dat ik er dan zelf in zou gaan geloven. Alle voorwaarden zijn er om goed te presteren, het moet alleen allemaal op zijn plek vallen. Ook al raak je iemand, je moet toch door. Toen ik de tweede dag iemand aantikte ging ik wel goed hoor. Ik had alleen de pech dat ik door een slechte rondetijd in de kwartfinale aan de buitenkant startte, wat een nadeel was.”

Voorbereiding op start wereldbekerseizoen

Voor Schotman is het in aanloop naar de start van het wereldbekerseizoen, over twee maanden in het Turkse Sakarya, een kwestie van veel uren maken op de baan. ,,Ik rijd vanaf februari pijnvrij rond, dus ik heb wel veel uren gemaakt maar niet op honderd procent.”

In het uit acht wedstrijden bestaande wereldbekercircuit moet Schotman zich van zijn beste kans laten zien, om kans te houden op de Spelen van volgend jaar in Parijs. De derde en vierde wedstrijd in het wereldbekerseizoen zijn voor Schotman een thuiswedstrijd, want die worden op 24 en 25 juni op Papendal afgewerkt.