Geen geld, wel felicitaties van provincie: Holland Cup Heerde staat toch gewoon op de skeelerkalender

De Holland Cup is in ieder geval voor een jaar gered. De Europese wedstrijd op de skeelerbaan van Heerde kan begin mei gewoon doorgaan, nu de begroting is afgedekt.

In het najaar werd de noodklok geluid in Heerde, omdat de financiële ondersteuning van de provincie Gelderland was weggevallen. Daardoor was er voor de editie van komende zomer ineens 30.000 euro minder beschikbaar. De club van voorzitter Bertus Dokter en penningmeester Jannes Wolff twijfelde of het evenement kon doorgaan, maar is er onderhand toch in geslaagd om de gaten in de begroting te dichten.

,,We wilden geen uitgeklede wedstrijd organiseren’’, zegt Wolff. ,,We staan internationaal bekend als voorbeeld voor hoe je een wedstrijd moet organiseren.’’ Die reputatie wilden ze in Heerde niet te grabbel gooien. In plaats van een flinke financiële bijdrage, kreeg Wolff maandag felicitaties vanuit het provinciehuis. ,,De contactpersoon stuurt net een berichtje.’’

Schoolskeeleren

Voorheen kreeg Wolff van Gelderland 20.000 euro subsidie, plus nog eens tienduizend voor ‘side-events’. ,,Daarbij moet je denken aan dingen als het skeeleren voor scholen, events die we rondom de Holland Cup organiseerden.’’ Dat laatste gaat ook ‘gewoon’ door. ,,Maar we moeten als club wat meer inspanningen verrichten.’’

Om het gat in de begroting te dichten is onder meer het totale prijzengeld verlaagd van 10.000 naar 5000 euro. Daarnaast wordt er dit jaar geen tribune meer gebouwd naast de baan. Ook is het inschrijfgeld voor de deelnemers omhoog gegaan, maar dat geldt ook voor wedstrijden die elders worden georganiseerd. De aanpassingen op het terrein zullen ‘zodanig zijn dat toch de uitstraling behouden blijft’.

Internationaal deelnemersveld

De club zelf doet een iets grotere duit in het zakje. ,,Het moet in het vervolg meer uit eigen middelen komen.’’ Maar Wolff maakt duidelijk dat ze nog wel op zoek zijn naar extra sponsoren. ,,En dan heb ik liever vier sponsoren die 5000 euro bijdragen, dan één grote sponsor die 20.000 euro neerlegt.’’