Geen loeiende sirenes, wel veel uitvallers: klassieker Omloop van Noordwest Overijssel blijkt hele uitdaging

Niet dat de wedstrijd zonder kleerscheuren verloopt, want een wielerkoers zonder valpartijen is als een Nederlandse zomer zonder regen, een zeldzaamheid. ,,De gebruikelijke schaafwonden”, zegt een ploegje hulpverleners van het Rode Kruis na afloop van de jongerenstrijd, die in drie delen wordt opgediend.

Eerst de meiden (nieuwelingen en junioren gezamenlijk), waarna het de beurt is aan de jongens (eerst nieuwelingen, daarna de junioren). In totaal starten 450 renners ,,Bij de meiden vielen er heel veel uit, ik denk door de kou”, zegt een medewerker van de KNWU. Ze wijst naar de uitslag, waarop slechts 17 namen staan.

Slag in het wiel

De laatste categorie, de nationale toppers tot en met 18 jaar, finishen rond 18.00 uur. Rens Grömmel uit Uithoorn maakt het niet mee. Het gesleutel aan zijn fiets door pa is een veeg teken. ,,Ik zat rechts voorin, maar al na tien kilometer vallen ze voor mij. Ik dook erin, kon het mooi ontwijken, wat niet zo makkelijk is met 55 kilometer per uur, maar toen kreeg ik het peloton in mijn rug. Zat mijn rem vast en een slag in het wiel, kon ik met de bezemwagen mee. Mensen zijn aan het begin van het seizoen wat zenuwachtiger en het was winderig, er zijn maar 40 van de 100 gefinisht”, verklaart hij de valpartij.

,,Gelukkig heb ik geen letsel, door mijn jaren als bmx’er ben ik technisch handig met een fiets. Maar wel ontzettend zonde. Het zit dit seizoen nog niet mee, ik heb vier van de zes koersen niet uit kunnen rijden. Zat twee keer achter een valpartij en reed twee keer lek. Terwijl je je wilt laten zien”, aldus de sprinter, die sinds vier jaar op de racefiets zit. ,,Ik deed acht jaar aan bmx, voordat ik de overstap maakte. Dan ga je van korte adem naar lange adem, was in het begin moeilijk, maar het is goedgekomen.”

Werk

Grömmel is er elke dag mee bezig, wil het hoogste bereiken. ,,Daarom zijn dit soort mentale stootjes irritant. Ik fiets niet alleen voor de fun, hoop er mijn werk van te maken. Anders zou ik hier niet fietsen en me op mijn opleiding focussen”, aldus de eerstejaars junior, lid van WPGA (Wielerploeg Amsterdam), die zijn derde Omloop NWO rijdt. Dat een ploeggenoot wint, verlicht het chagrijn. ,,Maar ik had graag mee gesprint.”

Volledig scherm Door de smalle straatjes van Blokzijl. © Wilbert Bijzitter

Tanden

De 16-jarige dochter van vrijwilliger (en pr-man) Arjan Winters finisht wel, maar kan door een valpartij geen rol van betekenis spelen. ,,Ze raakte daardoor achterop”, zegt haar vader, die allang gelukkig is dat ze heelhuids thuis komt. ,,Twee jaar geleden had ze de tanden uit de mond, wat dat betreft is het een rotsport. Zo’n tien jaar geleden hadden we een ernstig ongeluk, tanden eruit, bloed op de weg. Ik zei tegen die coureur: we gaan naar het ziekenhuis.”

Veiligheid is de grootste uitdaging, zegt Winters. ,,We zouden het ontzettend jammer vinden als door ons toedoen mensen in het ziekenhuis belanden. Denk aan een weg te laat afzetten, waardoor een auto op het parcours komt.”

Wind

De Omloop is een van de weinige jongerenwedstrijden, waarbij niet het gehele parcours wordt afgesloten, zegt Winters. ,,Daarom zijn we gewild.” Beveiligers te motor rijden de renners vooruit om verkeer tijdelijk tegen te houden. ,,Toen ik om half 6 opstond stond er nog geen wind. En dat wil je wel, zodat de coureurs ervoor moeten werken en het koers wordt. Gelukkig trok dat later in de ochtend aan. Waardoor het toch een echte Omloop van noordwest Overijssel werd, een polderwedstrijd, de elementen horen erbij.”

Volledig scherm Tussen de meren, strijdend tegen de elementen. © Wilbert Bijzitter

Jubileum

Dat het om de vijftigste editie gaat, is aan de opzet niet te merken. ,,Daar hebben we onlangs met de circa honderd vrijwilligers bij stilgestaan in het gebouw van de ijsclub. Oud-prof Gert Jakobs, die de Omloop ooit won, was gastspreker”, zegt Winters, die al meer dan een kwart eeuw tot de organisatie behoort. ,,Door fysieke tegenslag ben ik op mijn achttiende gestopt met wielrennen. Heb ik een jaar niks gedaan, was er flauw van. Maar toen vroegen ze me al gauw te helpen, het bloed kruipt waar wat dat betreft waar het niet gaan kan. Dat doe ik nu al jaren.”

Havenplein

Wat hem betreft zijn start en finish volgens jaar weer op het Havenplein. Dit jaar werd nog eenmaal uitgeweken naar het goed af te zetten bedrijventerrein, de coronavariant zeg maar. ,,De voorbereiding begon drie maanden geleden”, verklaart Winters deze keuze. ,,De winkeliersvereniging ziet ons graag terug keren.”

Uiteindelijk mag iedereen blij zijn dat de Omloop doorging. Winters: ,,Een aantal wedstrijden zijn afgelast, zoals de Flevotour (start/finish Kampen). Gebrek aan politiebegeleiding, al die uren zijn aan de coronaprotesten opgegaan.”