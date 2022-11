Geen verrassing in bekertoernooi: Wijhe’92 eenvoudig langs SDOL

Ondanks de ruime nederlaag hield SDOL een goed gevoel aan de wedstrijd over. „Het was een hartstikke leuke pot”, vond trainster Helma Meijerman. „We wisten natuurlijk vooraf dat dit onze laatste wedstrijd in het bekertoernooi zou zijn, we hadden niks te verliezen. Bij rust was het verschil zes punten en Wijhe kon in de eerste vijftien minuten van de tweede helft niet verder weglopen. Driekwart van de wedstrijd bleven we ze goed bij. Daarna begonnen zij wat ruiger te spelen en ging de turbo erop. Ze waren beter en slimmer. Daar waren wij niet tegen opgewassen.”

Bij Wijhe’92 ontbrak coach Maurice Feringa, hij was de nacht eerder onverwacht opgenomen in het ziekenhuis. Frits van der Vegt nam zijn taken langs de lijn waar. Ook verzorger Carl Israël was bij de wedstrijd aanwezig. „Met Maurice lijkt het goed te gaan, we hopen dat hij er zaterdag weer bij kan zijn”, aldus Israël. ,,We hebben deze wedstrijd terecht gewonnen. Allereerst moet ik een compliment maken aan onze keepster Lotte Kolkman. Zij stond heel goed. Daarnaast lag ons tempo hoger en liepen onze aanvalscombinaties beter. We zijn heel tevreden. Deze overwinning is meer dan verdiend.”