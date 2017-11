Gescheurde kruisbanden en toch een lach bij Beekbergen-spelers

De spoeling in de verdediging was dit seizoen al vroeg dun bij voetbalvereniging Beekbergen. De vierdeklasser zag in de voorbereiding eerst Bart van den Beld zijn kruisband afscheuren en even later overkwam Hidde Bos hetzelfde. De twee werden vorige week op dezelfde dag met succes geopereerd in Utrecht. Vervolgens lagen ze toevalligerwijs samen op één kamer in het ziekenhuis.