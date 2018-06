Geurts en van den Berg Nederlands kampioen Triathlon bij Masters Zeewolde

Het was voor het eerst in de geschiedenis van dit evenement dat Zeewolde het Nederlands kampioenschap bij de Masters mocht organiseren. De Olympische afstand, bestaande uit 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 km hardlopen, werd door tri-atleet Auke Geurts het snelste afgelegd in een tijd van 2 uur en 59 seconden. De Amsterdammer begon na het zwemmen als achtste aan zijn sterkste onderdeel , het fietsen, maar kwam tijdens het lopen pas echt op stoom. Hij ging daar voorbij aan Johan Neevel uit Wezep, die tot dan toe aan kop lag, maar uiteindelijk genoegen moest nemen met de altijd ondankbare vierde plaats op tweeënhalve minuut achter de uiteindelijke winnaar Geurts. Neevel was met 2.03.24 wel het snelste in zijn leeftijdscategorie H50+.