Gevoelsmens Joyce Teunissen kiest deze keer eens voor haarzelf

tafeltennis Tafelten­nis­sers Smash'70 komen met grote zege sterk uit de startblok­ken

Smash’70 is de voorjaarscompetitie in de Eredivisie uitstekend begonnen. De tafeltennisformatie uit Hattem had in de sporthal aan het Eierdijkje niets te duchten van Hilversum: 6-1.

6 februari