Gijs Esders kijkt bij Team IKO vooral naar zichzelf (en niet meer naar de grote toppers)

Devente­naar Gijs Esders tekent tot en met de Winterspe­len bij Team Reggeborgh

Gijs Esders heeft voor twee seizoenen getekend bij Team Reggeborgh. De 27-jarige schaatssprinter uit Deventer komt over van Gewest Friesland en is tot en met de Olympische Winterspelen van Peking in 2022 verzekerd van een commerciële ploeg. ,,Dit is een mooie kans om met Kjeld Nuis te kunnen trainen en beter te worden.”

28 april