Goud voor Carlijn Achtereekte uit Lettele

Schaatstempel

Wat een sensatie in de Olympische schaatstempel van Gangneung. Al in de vijfde rit zette Achtereekte een enorm sterke tijd neer met 3.59,21. En topfavorieten Ireen Wüst, Antoinette de Jong en de Japanse Takagi reden zich er allemaal op kapot. Ook Martina Sablikova kwam niet in de buurt van de tijd van Achtereekte in de laatste rit. Achtereekte kon haar zenuwen bijna niet de baas blijven tijdens de laatste ritten van de 3.000 meter.

Mokerslag

Maar het werd veel meer, zoveel meer. Goud zelfs, want iedereen reed zich kapot op de mokerslag die de Lettelse al zo vroeg in de wedstrijd uitdeelde. In een enorm sterke race waar Achtereekte het helemaal zelf moet doen. Niemand had rekening met haar gehouden, wist ze. Behalve Achtereekte zelf. ,,Ik voelde me prima bij deze rol. Ik dacht de hele tijd 'Noem maar namen', want dan kon ik mooi in de luwte blijven. Ik was van plan een sterke tijd weg te zetten en dan wel te zien. Nou, dat is me gelukt.''