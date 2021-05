Governor, zoon van Totilas, wekt met Adelinde Cornelissen hoop op deelname aan Olympische Spelen tot leven

Op een trieste regenachtige dag in het Drentse Exloo bloeide er iets moois; de hoop op Tokio. Amper twee weken na zijn internationale debuut op het hoogste niveau gaf Governor in de Grand Prix Special (derde plaats, 74.1 procent) aan dat hij een kanshebber is voor de Olympische Spelen. Wederom, want op woensdag in de Grand Prix (vijfde, 74.6 procent) toonde hij al aan dat er serieus rekening met hem gehouden moet worden.