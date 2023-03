Greeve derde in GP Lier, Dalfense junior Nanning springt naar derde plek in U25 GP Opglabbeek

waterpolo Poloploe­gen SWOL 1894 naar finale Man­Meer!-Cup: ‘Dat is niet eerder voorgeko­men in de geschiede­nis’

Het is zowel de waterpolomannen als -vrouwen van SWOL 1894 gelukt om de finale van de ManMeer!-Cup te bereiken. De Zwollenaren waren in Oldenzaal met 11-13 te sterk voor OZ&PC, terwijl de vrouwen in thuisbad De Vrolijkheid op 6-4 eindigden tegen het altijd lastige ZV Haerlem. ,,Volgens mij is het in de geschiedenis van deze beker nog nooit voorgekomen dat er twee teams van één vereniging in de finale staan,’’ jubelde Hans van Zeeland direct na afloop.