Greeve derde in GP Lier, Dalfsense junior Nanning springt naar derde plek in U25 GP Opglabbeek

Veeninger Michael Greeve toonde zondagmiddag maar weer eens aan dat hij met de negenjarige Jacksonville een toppaard in de dop op stal heeft. De derde plek in de Grote Prijs van het Belgische Lier was een bevestiging van de fraaie opmars waaraan het duo bezig is, en leverde de springruiter ook nog eens ruim 4000 euro aan prijzengeld op.

Ondanks dat het paard pas negen jaar oud is debuteerde het duo onlangs al op hoog niveau. In het Spaanse Vejer de la Frontera sprong het prima, maar noteerde het in beide viersterren GP’s nog geen foutloze ronde. Logisch ook gezien het gebrek aan ervaring bij het paard. Toch was het voor Greeve geen aanleiding om te denken dat het NK te vroeg zou komen, en dus verschijnt de combinatie eind deze maand in Deurne aan de start voor zijn eerste kampioenschap.

De tweesterren GP van zondagmiddag was in vergelijking tot wat het duo in Spanje voor de kiezen kreeg een stuk simpeler, met veel lagere hindernissen. Dat het paard parcoursen met met obstakels tot 1.45 meter heel makkelijk springt bewees het met twee foutloze omlopen. In de barrage kwam de combinatie echter niet in de buurt van de winnende tijd. ,,Het is niet echt een heel snel paard, gelukkig kon ik een paar keer een snellere lijn rijden wat mij veel tijd opleverde. Hij lijkt goed in vorm, hopelijk houden we dit vast tot en met het NK”, aldus Greeve.

Nanning derde in U25-GP Opglabbeek

In het oostelijker gelegen Opglabbeek (bel.) sprong de Dalfsense junior Nick Nanning (16) ondertussen met zijn toppaard Bandia naar de gedeeld derde plaats in de U25-GP. Met twee foutloze omlopen won Nanning een kleine 1000 euro aan prijzengeld. De combinatie is één van de besten momenteel bij de junioren. Het won afgelopen jaar teamzilver bij het EK en werd individueel vierde.