Greeve en Schuttert debuteren op Indoor Brabant

Greeve (36) is met zijn 15-jarige merrie Withney BB in vorm. Hij werd vorige maand derde in de Grote Prijs van Jumping Amsterdam (vier sterren) en opgenomen in het B-kader van de KNHS. Daarmee behoort Greeve tot de beste dertien combinaties van Nederland.

Marc Houtzager (Rouveen) en Frank Schuttert (Ommen) maken deel uit van het A-kader (negen combinaties) met hun ruinen Sterrehof’s Calimero en Chianti’s Champion. Nationaal kampioen Houtzager werd vorig jaar met Calimero achter Leopold van Asten en Nijkerker Wout-Jan van der Schans derde in de Grote Prijs van Indoor Brabant. Houtzager is als Nederlans kampioen al verzekerd van een plaats in de Grote Prijs, hij hoeft zich niet te kwalificeren.

Geweldig concours

Voor het 24-jarige megatalent Schuttert is de eerste keer dat hij start in Den Bosch. ,,Het is een geweldig concours. Ik denk dat de hele top-25 van de wereld aan de start zal staan. Ik heb twee keer eerder de kans gehad om te starten, maar heb mij in de voorgaande jaren wat eerder gericht op het buitenseizoen.” Hij moet zich voor de afsluitende Grote Prijs wel eerst plaatsen.

Schuttert, die in 2016 Nederlands kampioen werd, hoopt met Chianti’s Champion zijn goede vorm in Den Bosch door te zetten en eind april voor de tweede maal een gooi te doen naar de nationale titel. ,,Het is voor het groepje wat net achter de allerbeste ruiters Harrie Smolders en Marc Houtzager zit belangrijk om goed te presteren in Mierlo. Een kampioenschap rijden is toch heel wat anders dan een normaal concours. Na Mierlo wordt de selectie voor de eerste landenwedstrijd in La Baule bekend, daar wil ik vanaf het begin graag bij zitten.''