Grieks Apeldoornse Vicky strandt in derde ronde op WK karate

Het was meteen het einde van het WK voor de Grieks-Apeldoornse, want haar Algerijnse tegenstander haalde de finales niet, waardoor een herkansing voor Panetsidou niet meer mogelijk was. Stranden nog voor de halve finales van zaterdag is niet wat Panetsidou voor ogen had. Ze miste naast haar vele Europese titels en overwinningen in de Premier League Karate alleen nog die wereldtitel. Madrid had haar toernooi moeten worden, maar dat zat er nu niet in voor haar.