Groot Lipman, een geboren trainer

Op zijn 20e was Wouter Groot Lipman wel klaar met voetbal. Althans, met zelf trappen tegen een bal. ,,Ik werd pas op mijn 10e lid van een voetbalclub, Schalkhaar", vertelt de trainer van Nieuw Heeten (32). ,,Als kind was ik niet idolaat van voetbal. Dat kwam pas toen ik met vriendjes op het schoolplein ging spelen."

,,Op mijn 15e ging ik bij Diepenveen, waar ik keeper was, de jeugd trainen. Al snel ontdekte ik dat ik training geven veel leuker vind, daar ligt mijn kracht. Dat bleek ook toen ik een pupillencursus bij WWNA ging volgen, KNVB-docent Arthur Isselman adviseerde me TC3 te gaan halen. Na zeven jaar bij Diepenveen ging naar Colmschate, waar ik de B- en C-jeugd trainde en vervolgens het tweede. Daarmee werden we in drie jaar tijd twee keer kampioen."

Gretige groep

,,Als assistent van hoofdtrainer Harry Decheiver haalde ik TC2, waarna ik het tijd vond voor een volgende stap. Ik heb heel gericht gesolliciteerd, wilde trainer worden van een jonge, gretige groep met potentie. Bij Nieuw Heeten mocht ik verder bouwen aan het werk van Harold Sneller, die met een groep vroege twintigers naar de vierde klasse promoveerde."

De Deventenaar, leerkracht van groep 5 en 6 van de Jozefschool in Wijhe, noemt zijn huidige team 'absoluut vierde-klassewaardig'. ,,We zijn zo'n beetje de reuzendoder van 4H, clubs uit het linkerrijtje lukt het bijna niet van ons te winnen. Begin december verloren we voor het laatst, uit bij ABS met 3-2."

Te hoog gegrepen

Met de huidige tiende plaats ligt er nog winst in het verschiet, beseft hij. ,,We moeten nog twee keer tegen Terwolde en Hoonhorst, de twee onderste ploegen. Dat gebeurt in mei, voor die tijd willen we zeker zijn van handhaving. Meer dan dat zit er niet in. We krijgen weliswaar weinig goals tegen, maar de nacompetitie is te hoog gegrepen. Daarvoor scoren we zelf niet genoeg."

Toch gaat het goed met het elftal met louter jongens van eigen bodem. ,,Haha, ja, dat is niet onopgemerkt gebleven. Ik heb ambities en wil op termijn graag als hoofdtrainer bij Colmschate aan de slag. Volgend seizoen werk ik bij Broekland, ik heb het idee dat daar nog meer kwalitatieve potentie in zit."

Maar eerst: ,,Zondag spelen we uit tegen De Gazelle. Als we de tactische boodschappen goed uitvoeren, winnen we daar."