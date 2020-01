Gruppen komt altijd terug naar de Loolaan: dit zijn voor haar de acht charmes van de Acht van Apeldoorn

Bourgonje heeft het gevoel dat ze met Be Quick’28 heel even in de eredivisie speelt

10:03 Eerst Heerenveen, toen PEC Zwolle en vanavond Ajax, dat zijn tegenstanders van formaat. Het is alsof Be Quick'28 is toegetreden tot het vrouwelijke voetbalwalhalla. Anouk Bourgonje (25) kijkt met haar team uit naar het duel tegen de bekerhouder. ,,Het voelt heel even alsof je in de eredivisie speelt."