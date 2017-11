Hagel op het veld: hockeywedstrijd afgelast

Het veld lag vol hagelstenen en was daardoor onbespeelbaar. ,,Het kon gewoon niet anders”, vond coach Bas Jonker. ,, Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Tien minuten voor aanvang begon het in een keer. Wat doe je eraan? Helemaal niets. We hadden graag gespeeld. Nu wordt de wedstrijd hoogstwaarschijnlijk volgende week gespeeld.”

De vrouwen van Ares(2C) kregen na drie verliespartijen en een remise opnieuw een dreun te verwerken. Zevenaar was met 3-2 te sterk in het laatste duel voor de winterstop. De Apeldoornse treffers werden gemaakt door Iris Kwak(strafcorner) en Maaike Lemmens. ,,Ik vond ze gewoon beter”, concludeerde coach Bob Janssen. ,, We deden 50 minuten heel mooi mee, creëerden kansen en scoorden twee keer. Maar aan het einde kwamen we net te kort.” De oefenmeester vond een week geleden nog dat zijn ploeg niet thuis gaf tegen Apeliotes(1-1) en niet speelde als Ares(God van de oorlog in de Griekse mythologie) maar maakte zijn meiden ditmaal geen verwijt. ,,Ik heb de afgelopen week ook aangegeven dat Ares een heel ander persoon was dan dat we de afgelopen weken hebben laten zien. Dat hebben ze heel goed opgepakt. Het was een wedstrijd waarin oorlog gemaakt werd. Het leek op een gegeven moment meer op een contactsport dan op hockey.”

Met een halfuur vertraging kwamen de mannen van AMHC (1D) wél in actie op de inmiddels geveegde piste en wonnen na een bloedstollende shoot-outserie van het veel hoger geklasseerde Houten. Na de reguliere speeltijd was het 2-2. Bij rust keken de mannen van coach Daan Weissink nog tegen een 0-2 achterstand aan maar door treffers van Bas Koning en Robert Keus moesten shoot-outs uitmaken welke ploeg er twee punten mocht bijschrijven. Keeper Jan-Jurre Maakal ontpopte zich bij de thuisclub als held door drie van de Houtense shoot-outs uit het doel te houden. ,,Hij heeft zich al voor de tweede keer bewezen als shoot-out killer”, stak Weissink de loftrompet uit over zijn goalie. ,,Het is wel lekker om zo de winterstop in gaan en we kunnen nu mooi de zaal in.”