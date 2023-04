Halve finale was het laatste kunstje van tafeltennisser Martijn de Vries: ‘Het is mooi geweest’

Tweevoudig Nederlands kampioen Schuttert toont met tweede plek in GP Linz klaar te zijn voor gooi naar derde NK-titel

De tweede plaats in de internationale driesterren GP van het Oostenrijkse Linz was voor Ommenaar Frank Schuttert de bevestiging dat zijn potentiële toppaard Hero klaar is voor het NK. Over twee weken hoopt Schuttert in Deurne bij de eerste serieuze test van het seizoen met de elfjarige ruin een gooi te doen naar zijn derde nationale titel. De ruiter sprong in Linz de afgelopen vier dagen een kleine 24.000 euro bij elkaar.