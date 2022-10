Hammers pakt op rustig avondje een overwinning mee

volleybal Dynamo vervolgt Europees avontuur in de CEV Cup na uitschake­ling door Benfica

In Lissabon stond Draisma Dynamo woensdagavond voor de loodzware opgave om, na het 1-3 verlies in Apeldoorn, tegen Benfica een golden set af te dwingen om in de Champions League te blijven. Het bleek een onmogelijke klus. Dynamo verloor met 3-0 en speelt verder in de CEV Cup.

14 oktober