Handbal in Salland: Broekland blameert zich tegen Overwetering, Dalfsen wint bloedstollende derby tegen Nieuw Heeten

Overwetering pakte zaterdag de winst in de enige derby van het seizoen in de hoofdklasse C. Broekland werd met 19-24 verslagen. Volgens Overwetering-trainer Hans Reukers was het verschil in de eerste helft gemaakt. „De ruststand, het was 6-10, zegt genoeg. De aanval van Broekland was ondermaats. Maar daarbij moet gezegd worden dat onze dekking erg goed stond en dan functioneert de keeper ook goed. Aanvallend misten we veel kansen. Wat wel een goed teken was, was dat we Broekland nooit dichterbij lieten komen dan vier punten. We speelden met vertrouwen.”

Tim Bloemen, trainer van Broekland, vond het een wedstrijd om heel snel te vergeten. „Het was schandalig slecht, een blamage”, wond hij er geen doekjes om. „We leden ontzettend veel balverlies. Echt dat je denkt: dat kunnen de C’tjes nog beter. Je zou juist in zo’n derby scherp moeten zijn, maar dat waren we niet. Ze doen allemaal zo hun best en dat waardeer ik enorm, maar de afspraken in het veld worden niet nagekomen. Daar ligt het probleem.”

In de hoofdklasse A speelden Dalfsen en Nieuw Heeten een spannende derby die uiteindelijk twee punten opleverde voor de thuisploeg: 23-22. Dalfsen-coach Liesbeth Booijink: „Het was enorm spannend, vooral in de slotfase. Het publiek heeft genoten.” Booijink zag dat haar ploeg moeite had met de lange aanvallen van Nieuw Heeten. „We kwamen lang niet toe aan ons eigen spel. Nieuw Heeten is een stugge ploeg met vertragend spel. Bij rust stonden we gigantisch achter, maar we kwamen heel goed de kleedkamers uit.” Dalfsen ging in de tweede helft langszij en kwam op voorsprong. Met nog anderhalve minuut en een punt voor kon de thuisploeg het duel definitief beslissen. „De vrije kans die we daarna kregen schoten we op de paal. Toen werd het helemaal spannend, want Nieuw Heeten kon nog een keer aanvallen. Ik ben heel blij dat we die aanval tegen hebben kunnen houden.”

Kampioenskandidaat Heeten ging in Emmen verrassend ruim onderuit tegen E&O 2 dat nu met Heeten de tweede plek deelt. Het werd 36-17. Heeten-trainer Harry Stoeten: „We hadden deze week wel getraind met hars, maar ze hadden er daar wel drie, vier keer zoveel aan zitten. Daar hadden we ontzettend veel moeite mee. Elk balletje dat op de grond viel, was voor hen. En dat waren heel wat ballen. We hebben wel twintig break-outs tegen gekregen. We hebben gestreden voor wat we waard waren, maar pas in de laatste tien minuten waren we een beetje aan de bal gewend.”

Zwolle pakte in het Drentse Erica wel twee belangrijke punten. Tegen laagvlieger HVE 2000 werd het een magere 18-20 overwinning voor de ploeg van trainer Lambert Bouwman. „Het gaat om de punten en daarover ben ik tevreden, maar de manier waarop is wat anders”, aldus Bouwman. Bij rust stond Zwolle nog met 12-9 achter. „Pas vanaf 15-15 begon het te lopen. We hadden mandekking gezet op hun makkelijk scorende speelster en we gingen meer één op één dekken. Daar kregen we aanvankelijk een paar strafworpen door tegen, maar we pakten het later goed op. Wij konden het tempo hoog houden, onze conditie was beter. Daardoor bleven wij scoren en zij op het laatst niet meer.”

Zwolle is door de zege SDOL voorbijgegaan op de ranglijst. De Luttenbergse ploeg verloor zaterdag in Leeuwarden met 25-20 van Cometas.

In de tweede divisie blijft Voorwaarts zicht houden op de koppositie. Bentelo werd zaterdag zonder al te veel moeite met 28-35 verslagen. „Ik had het eigenlijk moeilijker verwacht”, zei Voorwaarts-coach Kira Overmars eerlijk. „We waren de eerste helft nog een beetje zoekende in de dekking, vooral in het middenblok, maar dat pakten we later goed op. Aanvallend hebben we de kansen goed afgewacht. De ruimte kwam dan vanzelf.”

De wedstrijd tussen Wijhe en Lettele (41-31) stond grotendeels in het teken van de tweelingzussen Janine en Pauline Nijboer. Zij haken af vanwege zwangerschap en stonden nog even korte tijd samen op het veld.