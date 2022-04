Handbal in Salland: Derbywinst voor Wijhe, Broekland en Dalfsen, ook Voorwaarts en Zwolle winnen

„We hadden niet de illusie dat we hier zouden winnen”, zei Lettele-trainer Gert Wessels, die met zijn ploeg in degradatiegevaar verkeert, terwijl Wijhe nog kans maakt op de titel. „We hebben ons de tweede helft wel van onze goede kant laten zien. Toen was het verschil een stuk kleiner dan voor rust. We hielden het plezier erin. Dat is het belangrijkste in zo’n wedstrijd.”