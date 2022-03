Handbal in Salland: Voorwaarts haakt af in titelstrijd en Overwetering ruziet met plakbal

Om kans te maken op het kampioenschap in de tweede divisie is Voorwaarts afhankelijk van de prestaties van koploper ZVBB’21. Zelf moet de ploeg alles winnen om in het spoor te blijven. De 30-25 nederlaag tegen Havas kwam dan ook zeer ongelegen. „Dit is een heel zure nederlaag”, wist ook trainster Kira Overmars. „Als we om de titel mee willen blijven doen, is iedere wedstrijd een finale. Ook deze tegen Havas. Maar we hebben verdiend verloren, het was echt een totale off-day.”