Handbal in Salland: Wijhe brengt spanning terug in tweede divisie, Dalfsen verslaat SDOL

„Dat was een mooie handbalavond”, genoot trainer Beld nog na. „We waren aan elkaar gewaagd. De hele wedstrijd was er een hoog bal- en looptempo.” Ondanks dertien strafworpen tegen - en geen enkele mee - wist Wijhe’92 de zege toch over de streep te trekken. „Ook toen ZVBB ons in de tweede helft even voorbijging, raakten we niet in paniek. Bij 28-30 verrichte keepster Susan Koekoek een cruciale redding, waarna wij zelf wel direct scoorden. Toen was de buit binnen.”