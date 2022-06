Handbalkeepster Ter Wal verrast op WK beach: ‘Dat we met een medaille naar huis zijn gegaan, is gewoon bizar’

korfbal zwolle Korfbal­lers Exakwa vieren onverwach­te titel met grote verbazing, Sparta houdt plaats in overgangs­klas­se vast

De korfballers van Exakwa konden het maar moeilijk geloven. Via twitterberichten sijpelde het nieuws binnen dat titelfavoriet KVZ zich vergaloppeerd had bij HHV. Ineens bleek de 20-11 walkover tegen Sparta Nijkerk goed voor de titel in de tweede klasse. Sparta wist vooraf wel precies wat de punten waard waren tegen NKC’51. De Zwollenaren handelden daar ook naar en verzekerden zich met 11-17 van lijfsbehoud.

19 juni