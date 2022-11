Handbaloverzicht: Punt voor Lettele na bizarre ontknoping, Voorwaarts kan kanon niet stoppen en Zwolle is SDOL de baas

volleybal zwolle Reflex maakt het koploper DIO nét niet moeilijk genoeg

In de topdivisie was er spektakel in het duel tussen Reflex en koploper DIO Bedum. De Groningers gingen er in een spannende vijfsetter met de winst vandoor (22-25, 22-25, 25-19, 27-25 en 14-16).

6 november