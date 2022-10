Handbaloverzicht: Wijhe walst over OBW heen, eerste punten voor LHC en zure nederlagen voor Dalfsen en Zwolle

Tweede divisie A

Wijhe’92 walste in eigen huis over het bezoekende OBW heen. Na twee keer met de ogen knipperen stond er al 10-1 op de borden. Wijhe bleef gas geven en liet een daverende 43-26 overwinning noteren. Trainer Maurice Feringa had niets aan te merken op die prestatie. „Wat we wilden dat er gebeurde, dat gebeurde ook. We hebben perfect volgens de afspraken gespeeld en maakten vanaf de eerste seconde de dienst uit. We waren echt een klasse beter. Ook onze 3-2-1-dekking liep als een trein.” Vrijwel iedereen kwam op het scoreformulier. Kim Boerdam (twaalf keer) en Aniek te Braak (acht keer) wisten het vaakst raak te schieten.

Hoofdklasse A

Promovendus LHC pakte tegen HVZ-Vivendi met 23-25 de eerste punten van het seizoen. Na twee nipte nederlagen ging het nu eindelijk wel goed voor de formatie van Linda IJsseldijk. IJsseldijk. „We stonden op het eind een punt of vijf voor, maar bleven lang op 24 staan. De tegenstander scoorde ineens vanaf de tweede lijn en wij misten een aantal kansen. Toen dacht ik wel even: het zal toch niet weer? Maar gelukkig was dat nu niet het geval.” Jolin van den Berg maakte vanaf zeven meter het bevrijdende 25e doelpunt, waardoor LHC van de nul af is. „We zijn opgelucht en blij. We kunnen toch nog handballen”, aldus IJsseldijk na afloop.

Dalfsen verloor in de allerlaatste seconde van de wedstrijd een verdiend punt. In Geesteren mocht thuisploeg Stevo nog eenmaal aanleggen voor een directe vrije bal. Via de handen van het Dalfsense blok eindigde de poging met een boogje in het doel: 25-24. „Deze was heel zuur”, baalde Dalfsen-coach Ellen Klumper na de eerste nederlaag van het seizoen. „Een aantal van ons zat niet lekker in het schot, toch kwamen we in de tweede helft een paar keer voor. Een tijdstraf gaf ons de genadeklap. Daardoor kon Stevo weer gelijk komen. In de laatste minuten hadden wij juist overtal, maar we kregen de bal maar niet. Stevo’s aanval duurde wel twee minuten en uiteindelijk werd het dus nog een tegendoelpunt ook.”

Zwolle verloor met 15-14 van HVE 2000, tot groot ongenoegen van trainer André Biemans. „Het was verschrikkelijk, m’n hele zaterdagavond is verpest. Tegen een degradatiekandidaat verliezen, het was heel slecht.” Zwolle kwam wel snel vier punten voor, maar liet zich daarna intimideren door het harde spel van de tegenstander. „Overtredingen die nergens op sloegen. De scheidsrechter had wel drie keer rood kunnen trekken, maar dat deed ze niet. Zij maakte de meest vreemde beslissingen. Mijn jonge speelsters werden angstig en trokken zich terug en met de oude garde lukte het ook niet.” Kaylee Hendriks moest de strijd staken nadat er tweemaal hard aan haar schotarm werd getrokken. „Die zijn we de komende weken kwijt.”

Ook SDOL beleefde weinig plezier aan zijn wedstrijd tegen Actief Klazienaveen. Tegen de fysiek sterke tegenstander ging de Luttenbergse thuisploeg met een 7-16 achterstand de rust in. De tweede helft ging SDOL er nog vol voor, maar het gat was te groot om Actief pijn te kunnen doen. Het duel eindigde in een 17-27 nederlaag.

Hoofdklasse B

Broekland blijft in de hoofdklasse B ongeslagen. Na twee ruime zeges werd ook Nieuw Heeten zonder al te veel inspanning verslagen: 22-30. Broekland-coach Raymond Diks: „Ik ben vooral heel tevreden over het begin. We begonnen scherp en stonden zo 1-7 voor. Daarna verslapten we iets, maar toen we even aanzetten liep het verschil weer op. In de tweede helft kwamen we tien punten voor en speelden we het op safe uit. Nieuw Heeten probeerde van alles, maar we raakten niet van de wijs.”

Nieuw Heeten begon de wedstrijd met een gewaagde 3-3-dekking, maar die pakte dus niet goed uit voor de selectie van Louis Degen. Teambegeleidster Francis Kruiswijk zag dat haar ploeg overging op een defensievere dekking. „Hierdoor kwamen we terug tot 9-7, maar door te veel afspeelfouten en niet slim gekozen schoten op doel kwamen we weer verder achter. De tweede helft verdedigden we sterker. We hebben wel verloren, maar het was een redelijke wedstrijd.” Else Lamers werd namens Nieuw Heeten topscoorder van de avond met acht doelpunten.

Tegen het nog ongeslagen Heeten pakte Lettele zaterdagavond het eerste punt van het seizoen: 30-30. Na een 15-18 ruststand in het voordeel van Heeten, wist Lettele in de tweede helft de wedstrijd te doen kantelen. Bij 26-21 leek de buit binnen voor de thuisploeg, maar Heeten richtte zich nog eenmaal op en wist zo nog een punt mee naar huis te nemen.

Overwetering won met 21-26 van hekkensluiter Combinatie’64 en is daardoor opgeklommen naar de vijfde plek op de ranglijst. Romée Groot Koerkamp was met acht doelpunten het best op schot voor de Olster ploeg.

Wijhe’92 – OBW: 43-26 (20-13)

HVZ-Vivendi – LHC: 23-25

Doelpunten LHC: Jolin van den Berg 11, Noor Wessels 4, Kim IJsseldijk 3, Paula Kogelman 3, Lisa Grolleman 1, Esmee Kamphuis 1, Jill Meijerman 1, Jill Neppelenbroek 1

SDOL – Actief Klazienaveen: 17-27 (7-16)

Doelpunten SDOL: Esmee Nijland 5, Sharon Spoolder 4, Anne Alferink 2, Isa ten Broeke 2, Joy van der Vegt 2, Nicole Bons 1, Roos Kortstee 1

HVE 2000 – Zwolle: 15-14 (8-8)

Stevo – Dalfsen: 25-24 (13-13)

Doelpunten Dalfsen: Femke Beumer 6, Lissa van Dam 5, Evi Rienstra 5, Julia Booijink 3, Daniëlle Wendt 3, Merle Marsman 2

Nieuw Heeten – Broekland: 22-30 (8-15)

Doelpunten Nieuw Heeten: Else Lamers 8, Rachel Kruiswijk 4, Marlee Kattenbelt 3, Linsey Hazelhekke 2, Lian Meijerink 2, Kiona Schrijver 2, Birthe Kemper 1

Doelpunten Broekland: Lynet Beltman 6, Lauri Kortenhorst 1, Yara Tuïnk 5, Merel Hekman 3, Rowy Tuïnk 3, Isabel te Wierik 3, Lieke Nijhof 2, Maud Wessels 2

Lettele – Heeten: 30-30 (15-18)

Doelpunten Lettele: Marjolein Westerbeek 9, Lenneke Groot Koerkamp 6, Yara Kloosterboer 6, Kim Oosterhuis 4, Narelle Aarnink 3, Eline te Boekhorst 1, Anouk Schiphorst 1

Doelpunten Heeten: Kelly Wichers Schreur 6, Amèl Blom 5, Lisa Maatman 5, Dewi Tepperik 5, Kayra Rodijk 2, Esmee Klein Overmeen 2, Maureen Schiphorst 2, Linet Slinkman 2, Emma Schoorlemmer 1

Combinatie’64 – Overwetering: 21-26

Doelpunten Overwetering: Romée Groot Koerkamp 8, Fenna Nijland 7, Moniek Bos 4, Rianne Kappert 4, Iris ten Broeke 1, Eline Schutte 1, Rowy Slijkhuis 1