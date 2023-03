Handbaloverzicht: Wijhe’92 klaar voor titel, belangrijke zege voor Nieuw Heeten, Dalfsen verlaat Drenthe bont en blauw

Handbal Broekland moet kampioens­feest nog even uitstellen: ‘Dit was het perfecte moment’

Het had een prachtig weekeinde kunnen zijn voor Broekland. Het kampioenschap in eigen huis pakken, in een altijd spannende derby en met een groot tentfeest in het dorp. Broekland deed wat het moest doen, maar had niet alles in eigen hand. En dus moest het feestje nog even wachten. „Maar het gaat binnenkort zeker gebeuren.”