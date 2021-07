Handbalster Steverink haalt met Oranje U19 opgelucht adem na geslaagde operatie in Skopje

AUDIO/MENS EN SPORT Emma Oosterwe­gel uit Diepenveen had vroeger moeite met té gespierd lijf maar kijkt nu trots in de spiegel

9 juli Even was er grote onzekerheid bij de oersterke Emma Oosterwegel (23). In het jaar na haar internationale doorbraak kampte de meerkampster uit Diepenveen ineens met een heftige rugblessure, waarvan niet zeker was dat deze zou verdwijnen. Maar nu is de lach weer terug en maakt ze zich op voor de Olympische Spelen.